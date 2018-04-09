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Замглавы Минстроя: лишить УК права управления домами будет проще
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Замглавы Минстроя: лишить УК права управления домами будет проще 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Законопроект об упрощенном порядке лишения управляющей компании права работать с многоквартирными домами могут принять в ближайшее время, сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
"Законопроект предусматривает отдельные санкции за грубые нарушения со стороны управляющей организации, индивидуальных предпринимателей управляющих организаций. Законопроект предусматривает упрощенный порядок изъятия дома из управления, не судебный порядок, а именно порядок изъятия административными органами. Проект постановления о грубых нарушениях подготовлен, внесён в правительство РФ, в ближайшее время он будет выпущен", — сказал Чибис.
Среди грубых нарушений, санкции за которые предусматривает законопроект, — ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, повлёкшее вред здоровью и жизни граждан, например, недостаточная подготовка дома к зиме, незаключение договора о поставке ресурса, долги перед ресурсоснабжающей организацией, нарушение правил содержания внутридомовго оборудования и нарушение правил содержания лифтового оборудования, а также незаконное управление многоквартирным домом компанией, которая исключена из реестра управляющих организаций, уточнил Чибис.
Законопроект направлен на ускорение процесса привлечения к ответственности управляющей организации и изъятия дома из управления за грубые нарушения.
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