Замглавы Минстроя: лишить УК права управления домами будет проще

"Законопроект предусматривает отдельные санкции за грубые нарушения со стороны управляющей организации, индивидуальных предпринимателей управляющих организаций. Законопроект предусматривает упрощенный порядок изъятия дома из управления, не судебный порядок, а именно порядок изъятия административными органами. Проект постановления о грубых нарушениях подготовлен, внесён в правительство РФ , в ближайшее время он будет выпущен", — сказал Чибис.

Среди грубых нарушений, санкции за которые предусматривает законопроект, — ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, повлёкшее вред здоровью и жизни граждан, например, недостаточная подготовка дома к зиме, незаключение договора о поставке ресурса, долги перед ресурсоснабжающей организацией, нарушение правил содержания внутридомовго оборудования и нарушение правил содержания лифтового оборудования, а также незаконное управление многоквартирным домом компанией, которая исключена из реестра управляющих организаций, уточнил Чибис.

Законопроект направлен на ускорение процесса привлечения к ответственности управляющей организации и изъятия дома из управления за грубые нарушения.