Элина Быстрицкая заявила, что мечтала сыграть Аксинью со студенческих лет 

Народная артистка Элина Быстрицкая рассказала, что мечтала сыграть Аксинью из «Тихого Дона» со студенческих лет, сообщает kp.ru.
«Это правда, что я со студенческих лет очень хотела сыграть Аксинью. Не совсем правда, что она мне не давалась. Просто педагоги старались меня ориентировать на амплуа лирической героини, а меня всегда больше привлекали характерные образы, и я, конечно, благодарна судьбе, Сергею Апполинарьевичу Герасимову и самому Михаилу Шолохову за то, что получила возможность воплотить Аксинью и, как показало время, неплохо справилась с этой задачей», — сказала актриса.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Быстрицкую с 90-летним юбилеем.