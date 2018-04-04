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Лучшие моменты Бейонсе и Джей-Зи за 10 лет брака
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Лучшие моменты Бейонсе и Джей-Зи за 10 лет брака 

Журнал ОК! 1 час назад
10 лет назад четвертое апреля стал особенным днем для одной из самых популярных пар в мире — для Бейонсе и Джей-Зи. В этот день артисты узаконили свои отношения. За это продолжительное время в их браке произошло многое, включая кризисные ситуации. Мы собрали 10 моментов из их жизни, которые стали фаворитами среди поклонников.
Клип Drunk in Love
Бейонсе и Джей-Зи не так часто снимают совместные клипы, поэтому видеоролик на песню Drunk in Love открывает наш список самых запоминающихся моментов из жизни звездной пары. Кстати, клип собрал 459 миллионов просмотров.
Инаугурация Барака Обамы
Картеры не раз становились гостями Белого дома во время президентства Барака Обамы. Но главной встречей Джей-Зи и Бейонсе с семьей бывшего президента США считается инаугурации Барака Обамы, на которой артистка исполнила государственный гимн, став первой поп-звездой, которую пригласили на эту роль.
Выступление Бейонсе на инаугурации Барака Обамы
Forever Young
На фестивале Coachella в 2010 году рэпер Джей-Зи сильно удивил зрителей, когда пригласил на сцену свою жену, чтобы вместе спеть песню Forever Young. Западные СМИ назвали такое событие «ураганом» в сфере музыки.
Бейонсе и Джей Зи на Coachella
Барби и Кен  Никто так тщательно не готовится к Хэллоуину, как Бей и Джей-Зи (ладно, еще семейство Кардашьян-Дженнер). У пары было много запоминающихся костюмов, но ни один из них фанаты так не полюбили, как образы звезд в Барби и Кена.
Бейонсе и Джей-Зи в образах Барби и Кена
Муж для Инстаграма
Эта фотография стала одной из самых вирусных в сети после ее появления в Инстаграме Бейонсе. С помощью этого кадра поклонники поняли, кто же создает контент для соцсетей артистки. Этим снимком Джей-Зи официально сделал себя «мужем для Инстаграма».
Бейонсе и Джей-Зи  Концертный тур On the Run  Этот совместный тур знаменитой пары, который состоялся в 2014 году, ждали очень многие. И Бейонсе с Джей-Зи не подвели своих поклонников: костюмы, домашние видеоролики на больших экранах, музыка — все, как признаются фанаты, было идеально.
Бейонсе и Джей-Зи на концертном туре On the Run  Путешествия на яхтах
Одними из самых популярных постов в Инстаграме становятся фотографии, которые Бейонсе делает на яхтах. Например, вот этот кадр, где супруги в шляпах, пользователи соцсети назвали потрясающим.
Бейонсе и Джей-Зи на яхте
Met Gala — 2015
Здесь даже нечего комментировать, так как платье Бейонсе и костюм Джей-Зи обо всем говорят. Этот выход пары не мог не стать одним из самых любимых.
Фотография: Legion-Media Бейонсе и Джей-Зи на Met Gala
Фанаты Coachella
Ничего так не увлекает поклонников, как наблюдать за тем, что делают в выходные дни поп-артистка и рэпер. В 2014 году звездная пара показала всем, как надо одеваться на фестивале Coachella.
Бейонсе и Джей-Зи на фестивале Coachella
Альбом Lemonade
Пропустить легендарную пластинку Бейонсе мы не могли, ведь Lemonade стал альбомом откровения. В нем певица рассказала о трудностях, с которыми они столкнулись вместе с супругом.
Кадр из клипа Бейонсе
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