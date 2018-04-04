На Украине сделали из «ЗАЗа» беспилотник

Украинская IT-компания «Инфоком ЛТД» построила беспилотник на базе ZAZ Lanos и начала его испытания. Управлением автомобиля заведует собственная разработка фирмы — системаPilotdrive. Видео с демонстрационным заездом машины опубликовано «BBC».

По информации издания Ain.ua, аппаратная часть комплекса закупается за рубежом, программная разработана инженерами «Инфокома». Ориентироваться в пространстве беспилотнику помогают камеры, ультразвуковые датчики, радары, навигационные карты высокого разрешения и тепловизор, благодаря которому машина «видит» даже ночью.

Автопилот способен распознавать разметку, ширину дороги и двигаться в условиях бездорожья. Распознает он и пешеходов, и крупных животных, а также считывает дорожные знаки.

Систему беспилотного управления Pilotdrive можно установить на любое транспортное средство, вне зависимости от размера. В будущем разработчики намерены продавать автопилот как готовый кит-комплект для самостоятельной установки.