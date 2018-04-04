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Паводок на Южном Урале будет умеренным
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Паводок на Южном Урале будет умеренным 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Комиссия по ЧС обсудила вопросы паводка в регионе. Традиционно наиболее полноводными станут реки и водоемы в южных районах Челябинской области и горно-заводской зоне.
Власти муниципалитетов отчитались о готовности к паводковому периоду.
« По прогнозу Росгидромета, показатели остаются в пределах средних многолетних значений. Проведены превентивные мероприятия, в частности, произведено 22 подрыва льда, израсходовано 2200 килограммов взрывчатки. Также проведена распиловка в Троицке в районе мостов и чернение льда», — сообщил «АиФ-Челябинск» вице-губернатор Олег Климов. В рейтинге наиболее подтопляемых районов Челябинской области 34 населенных пункта. В их числе Ашинский и Варненские районы, а также Сатка и Златоуст.
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