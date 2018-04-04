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Медведев заявил о необходимости ограничить работу хостелов
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Медведев заявил о необходимости ограничить работу хостелов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с членами "Справедливой России" выразил уверенность в необходимости введения ограничений для работы хостелов на законодательном уровне, передает РИА «Новости».
"Медведев обратил внимание, что в нормативных документах нет такого термина, на самом деле это гостиницы в жилых домах… Премьер также считает, что нужно вводить ограничения на их функционирование, в частности чтобы хостел мог открыться только на первом этаже, если на это согласны три четверти всех жильцов дома и жители всех соседних квартир", — сказал лидер партии Сергей Миронов.
По словам Миронова, рассматриваемые меры планируется наделить обратной силой, чтобы процедуру проверки смогли пройти все хостелы, «независимо от времени открытия».
Ранее Медведев выступил за проведение реновации в регионах.
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