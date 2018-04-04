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Миронов: Медведев поддержал реновацию по всей стране
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Миронов: Медведев поддержал реновацию по всей стране 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В рамках подготовки к запланированному на 11 апреля отчету правительства о своей работе в 2017 году Дмитрий Медведев продолжает серию консультаций с фракциями Государственной Думы. В среду к председателю правительства на беседу приехала делегация от "Справедливой России". Эсеры собирались обсудить две темы: реновацию жилого фонда и борьбу с бедностью.
— Премьер-министр поддержал идею «Справедливой России» о распространении программы реновации на всю страну, он согласился с тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, а другие города не затронула, — заявил лидер эсеров Сергей Миронов после встречи.
Отметим, что «справороссы» предлагают распространить реновацию на всю страну с тех пор, как такое решение приняла Москва. Миронов говорил журналистам о том, что средства на проведение возможной жилищной реновации жилья в регионах необходимо предоставлять только из федерального бюджета. Он подсчитал, что субъектам Федерации в случае реализации программы потребуется собрать не менее 5-6 триллионов рублей. Кроме того, с Медведевым обсуждали внесенный законопроект об ограничении доли коммунальных платежей в семейных бюджетах.
— Дмитрий Анатольевич сказал, что на реализацию такого предложения нужно изыскивать средства. Но у нас есть конкретные наработки на этот счет, — рассказал глава «СР».
В ходе встречи поднималась также проблема северных территорий, в частности, состояния жилого фонда в северных населенных пунктах. Об этом говорила заместитель председателя ГД Ольга Епифанова. Глава правительства сообщил, что отразит эту тему в отчете Госдуме, рассказал Миронов. Особо в ходе встречи обсуждался вопрос о так называемых хостелах в жилых домах.
— Премьер-министр также считает, что нужно вводить ограничения на их функционирование, в частности, чтобы хостел мог открыться только на первом этаже, если на это согласны 3/4 всех жильцов дома и жители всех соседних квартир, — передал лидер «справороссов». — Медведев сообщил, что после Чемпионата мира по футболу будут подготовлены предложения, в том числе законодательные, о наведении порядка с такими гостиницами, которых только в Москве около полутора тысяч, не меньше и в Петербурге.
Руководитель фракции «СР» процитировал председателя правительства: «Главное в этом вопросе защита интересов граждан, а не бизнеса».
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