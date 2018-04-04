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Первое заседание призывной коммиссии прошло в Бирюлеве Западном
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Первое заседание призывной коммиссии прошло в Бирюлеве Западном 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Первое заседание комиссии весеннего призыва в Бирюлеве Западном прошло в понедельник, 2 апреля. В этот призыв от района планируют отправить служить 57 человек.
Для того, чтобы выполнить госзадачу комиссии предстоит собраться семь раз. Председательствует на заседаниях Елена Леликова.
Представители консультативно-правового пункта управы района рассказали нашей редакции о результатах первой встречи с призывниками:
— Явка у нас всегда очень высокая. План мы перевыполняем. На первом заседании было очень много людей, и мы призвали уже шестерых юношей.
Напомним, что каждый призывник и его семья могут получить правовую помощь и ответы на интересующие их вопросы здесь. Будущие солдаты и их семьи также смогут посетить традиционный День призывника, который пройдет 21 апреля.
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