Первое заседание призывной коммиссии прошло в Бирюлеве Западном

Первое заседание комиссии весеннего призыва в Бирюлеве Западном прошло в понедельник, 2 апреля. В этот призыв от района планируют отправить служить 57 человек.

Для того, чтобы выполнить госзадачу комиссии предстоит собраться семь раз. Председательствует на заседаниях Елена Леликова

Представители консультативно-правового пункта управы района рассказали нашей редакции о результатах первой встречи с призывниками:

— Явка у нас всегда очень высокая. План мы перевыполняем. На первом заседании было очень много людей, и мы призвали уже шестерых юношей.

Напомним, что каждый призывник и его семья могут получить правовую помощь и ответы на интересующие их вопросы здесь. Будущие солдаты и их семьи также смогут посетить традиционный День призывника, который пройдет 21 апреля.