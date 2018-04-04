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Жена Александра Овечкина вновь похвасталась дорогим подарком от него
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Жена Александра Овечкина вновь похвасталась дорогим подарком от него 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@nastyashubskayaЖена Александра Овечкина вновь похвасталась дорогим подарком от негоВ семье знаменитого хоккеиста Александра Овечкина (32) и его жены Анастасии Шубской (24) царит настоящая идиллия. По словам Анастасии, все свое время она уделяет мужу: готовит вкусные ужины, ждет его после работы, заботится об уюте в доме. Спортсмен, в свою очередь, любит вспоминать, как они познакомились. Насте тогда было всего 15 лет: Мы познакомились с Настей на Олимпиаде в Пекине. Я в 2008 году прилетел туда на четыре дня. Там еще были Костя Цзю, другие спортсмены. У нас собралась большая компания. Мы встречались на мероприятиях в Русском доме. Я общался с ее папой — Кириллом Шубским.
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 16 Сен 2017 в 11:30 PDT  Еще спустя два года Овечкин оценил одну из фотографий Анастасии в соцсети. Затем последовал звонок, после встреча — больше влюбленные не расставались. Александр называет жену любовью всей своей жизни и старается баловать ее, как и положено влюбленному мужчине. Анастасия довольно часто делится в соцсетях фотографиями подарков от мужа. А на днях девушка показала, какой романтический сюрприз устроил ей супруг. Овечкин преподнес дорогой браслет с бриллиантами от известного ювелирного дома, выложил на полу, вокруг коробочки, сердце из лепестков роз. Анастасия продемонстрировала презент у себя в сториз. А тем временем Ксения Собчак впервые показала лицо полуторагодовалого сына.
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