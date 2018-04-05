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В Якутии начнут тестировать автошины в условиях экстремальных холодов
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В Якутии начнут тестировать автошины в условиях экстремальных холодов 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Резидент ТОР «Кангалассы» в Якутии построит уникальный полигон для проверки качества автомобильных шин, стоимость проекта составит 58,8 миллиона рублей, сообщает Минвостокразвития.
"Проект стоимостью 58,8 миллиона рублей реализует компания «Испытательный полигон СВФУ» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2019 года и позволит создать 32 новых рабочих места. Тестирование шин в различных условиях позволит оценить их влияние на безопасность управления, комфорт в движении и эксплуатационные параметры транспортных средств в максимально реальных условиях экстремальных холодов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что испытательный полигон будет состоять из нескольких автомобильных трасс протяженностью от 80 до 1 тысячи 842 метров и шириной от пяти до 70 метров с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами.
"Мировые и отечественные производители автопокрышек заинтересованы в услугах создаваемого нами испытательного полигона. С 2012 года на малом автодроме автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета мы уже начали тестировать легковые шины. Испытания покрышек для грузового транспорта на новых треках собирается проводить японский производитель авторезины. Кроме того, российские оборонные предприятия проявляют интерес к проекту, собираясь испытывать вездеходную технику", — приводятся в сообщении слова директора компании «Испытательный полигон СВФУ» Ивана Ноева.
Резидент также отметил, что в настоящее время иностранные конкуренты уходят с рынка этих услуг из-за глобального потепления. Поэтому научно-испытательный полигон, расположенный в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и натуральным снегом, будет пользоваться повышенным спросом.
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