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Мосгорнаследие попросило изъять у собственника деревянный особняк эпохи ампир на Таганке
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Мосгорнаследие попросило изъять у собственника деревянный особняк эпохи ампир на Таганке 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Департамент культурного наследия Москвы подал в суд иск об изъятии главного дома городской усадьбы купца В. А. Шибаева у собственника из-за неоднократного нарушения обязательств по сохранению объекта культурного наследия, а также игнорирования предписаний о необходимости реставрации здания, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
«Мосгорнаследие обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском об изъятии выявленного объекта культурного наследия «Главный дом городской усадьбы купца В. А. Шибаева, 1820-е годы», расположенного по адресу: улица Станиславского, дом 21, строение 22», — отмечается в сообщении.
Как пояснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, главный дом городской усадьбы купца Шибаева представляет ценность как типовой пример застройки района Таганки XIX века, а также является одним из немногих деревянных домов эпохи ампир, сохранившихся в столице.
«Важно отметить, что практически все деревянные особняки Москвы признаны объектами культурного наследия. Мосгорнаследие тщательно следит за их сохранностью, ведь каждый из них — это неповторимый памятник, который благодаря своей уникальности не затерялся в высотном мегаполисе» — сказал Емельянов.
Он добавил, что собственник этого уникального памятника уже неоднократно привлекался к административной ответственности за свое недобросовестное отношение к зданию. Однако никакие меры, принятые Мосгорнаследием, не подействовали: владелец продолжает игнорировать требования департамента культурного наследия Москвы и суда.
«Теперь единственным возможным решением вопроса о спасении данного памятника является изъятие его у собственника, и продажа с торгов. Думаю, что такой прецедент будет хорошим уроком для безответственных собственников» — подчеркнул Емельянов.
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