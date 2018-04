Психологи изучили, как отказ от социальных сетей влияет на человека

Австралийские психологи изучили, как перерыв в использовании Facebook влияет на самочувствие человека. Отказ от соцсети на пять дней уменьшил у испытуемых уровень кортизола — гормона, связанного со стрессовыми реакциями организма. Однако были и негативные последствия: уровень субъективного благополучия участников снизился из-за недостатка общения и нехватки ощущения вовлеченности в жизнь друзей. Исследование опубликовано в журнале Journal of Social Psychology.

В работе приняли участие 138 активных пользователей Facebook в возрасте от 18 до 40 лет. В течение пяти дней 60 добровольцев не заходили в социальную сеть, а 78 продолжали пользоваться ею как обычно. Перед экспериментом всех попросили указать, часто ли они заходят в Facebook, сколько времени в среднем там проводят и сколько у них друзей в соцсети.

Уровень субъективного благополучия волонтеров измерили по шкале удовлетворенности жизнью Satisfaction with Life Scale (SWLS), а уровень ощущения одиночества — по шкале Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S). В обоих случаях опрошенные оценивают, насколько интенсивно они ощущали определенные эмоции в последние дни. Колебания кортизола исследовали с помощью анализа образцов слюны. Все тесты проводили до эксперимента и после него.

По завершении опыта уровень кортизола заметно снизился только у тех, кто не пользовался Facebook. Опрос показал, что без доступа к соцсети люди чаще общались с близкими. Однако сами участники этой группы оценивали свое благополучие ниже, чем до эксперимента. Большинство заявили, что с нетерпением ждут возвращения в Facebook.

Авторы работы считают, что перерыв в использовании соцсети смог уменьшить физиологический стресс от объема новой информации — на это указывает снижение уровня кортизола. При этом многие волонтеры говорили, что чувствуют себя «выключенными» из жизни своих знакомых, если у них нет возможности следить за их жизнью в Facebook. Эти эмоции могли усилить субъективное ощущение одиночества и недовольства жизнью. Психологи сделали вывод, что недолгий перерыв в соцсетях может быть полезным, но не стоит недооценивать их роль как инструмента общения.