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ОНФ советует определить требования к организациям, которые будут проводить техобследование домов
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ОНФ советует определить требования к организациям, которые будут проводить техобследование домов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минстрой РФ должен чётко определить список требований к организациям, которые будут проводить технические обследования жилы домов. Об этом «Парламентской газете» заявил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.
«Минстрою необходимо ответственно подойти к оценке качества самих специализированных организаций, которые будут проводить техобследования. Надо определить список требований к ним и порядок допуска к работе. Ведь на основании именно их данных будут разрабатываться программы капремонта, переселения граждан из аварийного жилья», — сказал Рожков.
Он напомнил, что в конце марта министерство разработало проект поправок в Жилищный кодекс РФ о порядке государственного учёта жилищного фонда и проведения технического обследования многоквартирных домов (МКД).
Согласно проекту, техническое обследование станет обязательным, его будут проводить раз в пять лет специализированные организации. В новостройках за первое техобследование будут отвечать застройщики. А в уже построенных домах обследование будет проводиться за счёт средств фондов капитального ремонта. В результате будет сформирована и систематизирована информация обо всем жилом фонде страны.
«Конечно, чтобы оценить все стороны готовящегося документа, нужно дождаться его официальной публикации. Впрочем, уже сейчас мы призываем Минстрой учесть все возможные риски, которые могут возникнуть. Например, при формировании методики техобследования важно соблюсти баланс интересов, так как проводить его планируется за счет средств фондов капремонта, то есть непосредственно на взносы граждан. Поэтому техобследование должно быть не слишком затратным, но давать объективные результаты. Спецорганизации должны проводить его не для галочки»», — подчеркнул эксперт.
По его словам, технические обследования не должны как-либо значительно отразиться на платёжках граждан, а спецорганизации должны проводить его не для галочки.
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