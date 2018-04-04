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С экстремизмом в сети будут бороться народные дружины
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С экстремизмом в сети будут бороться народные дружины 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Депутаты Госдумы создадут народные кибердружины для борьбы с экстремизмом в соцсетях. По словам парламентария Анатолия Выборного, интернет-активисты будут мониторить сеть и докладывать правоохранительным органам о готовящихся преступлениях.
Владимир Мукомель, заведующий сектором Изучения ксенофобий и предупреждения экстремизма института социологии РАН:
— Поручать народу самостоятельно искать экстремистов — это глупость, которая не приведет ни к каким позитивным результатам. Во-первых, мы получим обилие разнообразных поклепов и доносов. Граждане будут выплескивать эмоции на совершенно неповинных людей. Во-вторых, далеко не всякому эксперту удается в точности установить, что именно является проявлением экстремизма. Часто происходит так, что экспертные мнения расходятся даже в пределах одного и того же уголовного дела. Так что говорить о народных кибердружинах как о методе борьбе с преступностью не стоит. Чтобы победить экстремизм, недостаточно даже просто опровергать состоятельность этой идеологии. Экстремистские убеждения снова возникнут в мозгу, если мысли человека не направить в другое русло. Идею можно победить только другой идеей. Так что административные меры здесь не помогут. Максимум, которого можно добиться с их помощью, — это заблокировать ресурс, на котором ведутся призывы к противоправной деятельности. Но и тут, к сожалению, найдутся лазейки.
Мария Воропаева, сопредседатель молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации:
— Интернет действительно нуждается в регулировании. Здесь хватает опасных для нас и наших детей материалов. В настоящее время в сети довольно много неравнодушных, которые самостоятельно ищут экстремистскую информацию и публикуют ее на своих страницах, призывая к противодействию радикалам. Подобные отряды уже создавались многими молодежными организациями. Они отправляли ссылки в Роскомнадзор и правоохранительные органы. Но эту деятельность очень сложно регламентировать. Народные киберотряды должны быть саморегулируемыми и сами решать, какой контент является экстремистским. Но вряд ли каждый, кто в него войдет, компетентен в этой сфере. К тому же появляется вероятность, что полученные в дружине навыки и возможности будут использоваться в личных целях. Например, чтобы прославиться или надавить на неугодную дружиннику личность. Так уже было с «охотниками на педофилов». Так что эти нормы очень сложно будет реализовать.
Виталий Милонов, депутат Государственной Думы:
— Институт добровольных помощников существует уже достаточно давно. Люди самостоятельно ищут противоправную информацию в сети, работают в качестве наблюдателей и присылают ее в Роскомнадзор. Очень важно, если они будут чувствовать поддержку со стороны государства. А организованность дружины поможет им работать эффективнее.
Евгений Вржещ, москвич:
— Искоренять экстремизм — это правильно. Не было бы экстремистов — не было бы и террористических актов. А вот как будут работать дружины — это вопрос. Любого человека можно за какие-то невежливые слова привлечь к судебному процессу. Даже если обвинить его не в чем, то вполне можно объявить свидетелем. А из процесса выйти очень сложно. Это освобождает руки тем, кто преследует корыстные цели. Например, кого-то припугнуть, намекнув кибердружинникам о том, что неугодный злоумышленнику человек является скрытым экстремистом. Народный отряд без труда сможет найти информацию, подходящую под обвинение, ведь определение экстремистских действий очень размыто. И человек попадет в жернова спецслужб. В этом случае даже не нужно доказывать вину — сам факт участия в процессе воспринимается в нашей стране негативно и несет за собой невосполнимый вред репутации.
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