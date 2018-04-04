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Лучших ветеринарных врачей выберут в столице
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Лучших ветеринарных врачей выберут в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столичные ветеринары поборются за звание лучшего врача. Конкурс среди профессионалов «Московские мастера» проходит в 18-й раз.
Предполагается, что состязание привлечет внимание к профессии студентов и молодых специалистов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ежегодно в отборочном туре участвуют более 500 врачей. В финале конкурса жюри выберет трех лучших специалистов, еще четыре человека получат призы в номинации «Самый молодой участник конкурса», «Лучший будущий ветеринарный врач», «За верность выбранной профессии и соблюдение семейных традиций», «Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы».
Победителей наградят памятными подарками и грамотами городского комитета ветеринарии.
Получить консультацию ветеринаров смогут гости фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в столице с 7 по 15 апреля. На Тверском бульваре проведут лекции и мастер-классы по уходу за домашними любимцами.
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