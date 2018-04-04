Лучших ветеринарных врачей выберут в столице

Столичные ветеринары поборются за звание лучшего врача. Конкурс среди профессионалов «Московские мастера» проходит в 18-й раз.

Предполагается, что состязание привлечет внимание к профессии студентов и молодых специалистов, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Ежегодно в отборочном туре участвуют более 500 врачей. В финале конкурса жюри выберет трех лучших специалистов, еще четыре человека получат призы в номинации «Самый молодой участник конкурса», «Лучший будущий ветеринарный врач», «За верность выбранной профессии и соблюдение семейных традиций», «Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы».

Победителей наградят памятными подарками и грамотами городского комитета ветеринарии.

Получить консультацию ветеринаров смогут гости фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в столице с 7 по 15 апреля. На Тверском бульваре проведут лекции и мастер-классы по уходу за домашними любимцами.