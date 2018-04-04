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Работу Московского центрального кольца продлят на Пасху
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Работу Московского центрального кольца продлят на Пасху 

Мои Черемушки 43 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
В ночь на воскресенье, 8 апреля, Московское центральное кольцо будет работать до 2:00. Максимальный интервал в движении поездов составит 10 минут, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«Последний поезд в направлении по часовой стрелке отправится в 01:51 от станции Андроновка до Панфиловской. А последняя «Ласточка» против часовой стрелки поедет от Андроновки к Балтийской в 02:03», — уточняется в материале.
Стоит также добавить, что в пасхальные праздники действует 37 бесплатных маршрутов. В Вербное воскресенье 30 тысяч москвичей уже воспользовались автобусами, идущими к городским кладбищам.
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