Работу Московского центрального кольца продлят на Пасху

В ночь на воскресенье, 8 апреля, Московское центральное кольцо будет работать до 2:00. Максимальный интервал в движении поездов составит 10 минут, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

«Последний поезд в направлении по часовой стрелке отправится в 01:51 от станции Андроновка до Панфиловской. А последняя «Ласточка» против часовой стрелки поедет от Андроновки к Балтийской в 02:03», — уточняется в материале.

Стоит также добавить, что в пасхальные праздники действует 37 бесплатных маршрутов. В Вербное воскресенье 30 тысяч москвичей уже воспользовались автобусами, идущими к городским кладбищам.