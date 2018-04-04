Контейнерные площадки Балашихи обустроят под раздельный сбор до конца 2018 года

Об этом глава городского округа Сергей Юров сообщил в ходе инспекционной поездки по местам сбора мусора.

Во время инспекционной поездки Сергей Юров посетил контейнерную площадку, обустроенную под раздельный сбор мусора, во дворе у дома № 57 по шоссе Энтузиастов. Глава Балашихи осмотрел контейнеры с отходами как подлежащими, так и не подлежащими сортировке.

Мы планируем до конца 2018 года все контейнерные площадки в городе оснастить контейнерами для раздельного сбора мусора. Отдельная задача стоит по строительству сортировочных станций, для того, чтобы дополнительно сортировать мусор на территории города. Этим мы будем заниматься с региональным оператором, который будет выбран в мае правительством Московской области

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Он добавил, что в настоящее время в Балашихе в контейнеры для раздельного сбора выбрасывается только 5% мусора. Сергей Юров отметил, что перед руководством управляющих компаний стоит задача по разъяснению жителям правил раздельного сбора мусора и его популяризации.

Всего на данный момент в Балашихе из 250 контейнерных площадок под раздельный сбор мусора оборудованы 170.

Также Сергей Юров сообщил, что в Балашихе сняли ролик про раздельный сбор мусора.

Тема экологии для нашего города первостепенная. Мы должны учить людей тому, как нужно правильно обращаться с твердыми бытовыми отходами, поэтому для жителей нашего города мы сняли ролик про раздельный сбор мусора

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Он добавил, что такой ролик будет транслироваться не только по местным телеканалам, но и в учреждениях города: школах, детский садах, многофункциональных центрах.

По сюжету семья выбрасывает мусор привычным способом — в одно ведро. Мальчик наглядно объясняет родителям и сестре как правильно нужно сортировать отходы. После чего идет выбрасывать отсортированный мусор на специально оборудованную площадку для раздельного сбора отходов. Посмотреть ролик можно в интернете.

Ранее Сергей Юров сообщил, что на территории Балашихи все контейнерные площадки многоквартирных домов будут полностью переоборудованы под раздельный сбор мусора. До конца весны 2018 года планируется обустроить 250 таких контейнерных площадок.