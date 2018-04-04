Илья Резник рассказал о песнях для Аллы Пугачёвой

«У нас с ней 71 песня, зачем новые, когда старые есть? В следующем году у Аллы будет юбилей, вот тогда, может, что и придумаем, какой-нибудь номер красивый», — заявил Резник

Самой любимой он назвал композицию «Скупимся на любовь».

На вопрос о неудачных песнях Резник ответил, что таких у него нет, зато есть композиции, которых никто не знает.

Как пояснил поэт, он подрабатывал, чтобы содержать семью, и писал по заказу для не очень известных исполнителей.

«И главное — песни очень хорошие получились, но, увы, до зрителя не дошли», — добавил он.