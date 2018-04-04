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Илья Резник рассказал о песнях для Аллы Пугачёвой
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Илья Резник рассказал о песнях для Аллы Пугачёвой 

RT на русском 2 часа назад
«У нас с ней 71 песня, зачем новые, когда старые есть? В следующем году у Аллы будет юбилей, вот тогда, может, что и придумаем, какой-нибудь номер красивый», — заявил Резник.
Самой любимой он назвал композицию «Скупимся на любовь».
На вопрос о неудачных песнях Резник ответил, что таких у него нет, зато есть композиции, которых никто не знает.
Как пояснил поэт, он подрабатывал, чтобы содержать семью, и писал по заказу для не очень известных исполнителей.
«И главное — песни очень хорошие получились, но, увы, до зрителя не дошли», — добавил он.
Ранее, как писала «Газета.Ru», премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Резника с 80-летием.
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