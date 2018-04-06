Мошенники рассылают костромичам сообщения о ваучерах от «Магнита»

Костромичи стали получать в WhatsApp сообщения о проводимой магазином «Магнит» акции. Якобы, торговая сеть дарит счастливчикам ваучеры на кругленькую сумму. Для этого необходимо лишь пройти по указанной в сообщении ссылке и ответить на несколько вопросов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Мне прислала такое сообщение знакомая. Зная о подобных случаях мошенничества, я засомневалась, она ли сама, действительно, мне пишет. В сообщении переспросила и уточнила — что это? Знакомая ответила, что ничего страшного, скорее всего, она уже ответила на сайте на три вопроса. Правда, телефон почему-то завис на странице анкеты, — рассказала костромичка Елена.

Как оказалось, к непонятной акции по раздаче бесплатных ваучеров торговая сеть не имеет никакого отношения. Мы позвонили на телефон «горячей линии» сети «Магнит» и убедились в этом сами. Сообщением о мошенниках оповещает робот всех позвонивших по указанному номеру горячей линии.

Если вы получили бесплатную рассылку о предоставлении бесплатных ваучеров, то будьте осторожны, поскольку эта рассылка носит мошеннический характер и не имеет отношения к сети магазинов «Магнит», поэтому в целях безопасности наша компания не рекомендует вам проходить по данной ссылке, — проинформировали нас на горячей линии торговой сети.

Никаких акций сеть не проводит, поэтому крупный выигрыш никому не грозит. Но не исключено, что в случае перехода по ссылке вы сможете потерять свои сбережения. Подобные сообщения необходимо игнорировать и ни в коем случае не сообщать мошенникам свои персональные данные, и информацию по своим банковским картам.