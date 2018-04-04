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Нового художественного руководителя «Табакерки» представят 6 апреля
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Нового художественного руководителя «Табакерки» представят 6 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сбор трупы Московского театра Олега Табакова состоится в пятницу, 6 апреля, на котором представят нового художественного руководителя, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы театра.
«В пятницу состоится сбор трупы (с — ред), на котором руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представит нового художественного руководителя», — сказал собеседник агентства.
Бессменный на протяжении долгих лет худрук МХТ имени Чехова и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве.
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