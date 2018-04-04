Нового художественного руководителя «Табакерки» представят 6 апреля

Сбор трупы Московского театра Олега Табакова состоится в пятницу, 6 апреля, на котором представят нового художественного руководителя, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы театра.

«В пятницу состоится сбор трупы (с — ред), на котором руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представит нового художественного руководителя», — сказал собеседник агентства.

Бессменный на протяжении долгих лет худрук МХТ имени Чехова и основатель «Табакерки» Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни в Москве.