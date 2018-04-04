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В информационном центре Нововоронежской АЭС открылась уникальная фотовыставка
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В информационном центре Нововоронежской АЭС открылась уникальная фотовыставка 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Первыми посетителями экспозиции стали ветераны НВ АЭС и школьники. 3 апреля в учебно-информационном центре Нововоронежской АЭС состоялось открытие фотовыставки «Объединяющая энергия атома. Россия и Франция». Первыми посетителями экспозиции стали ветераны НВ АЭС и школьники, в том числе участники конкурса «В объятиях природы», приуроченного к Году экологии в России.
— Фотовыставка — совместный проект концерна «Росэнергоатом» и французской энергетической компании Electricite de France (EDF). В 2017 году «Росэнерготому» исполнилось 25 лет, 20 из которых компания плодотворно сотрудничает с EDF, — сказала и.о. заместителя директора по управлению персоналом НВ АЭС Наталия Бодрова. — Цель проекта — передать масштаб деятельности двух мировых лидеров в области производства электроэнергии на атомных станциях. Летом 2017 года российские фотографы Евгений Миронов, Игорь Верещагин, Иван Михайлов, Тимофей Парщиков и Дмитрий Лукьянов побывали на Курской, Ленинградской, Ростовской, Нововоронежской и Белоярской станциях. Они создали разные по форме, но одинаково сильные по содержанию снимки, которые вошли в российскую часть экспозиции.
Фотовыставка открылась в московском «Мультимедиа арт музее», а с сентября 2017 года экспозиция «путешествует» по атомным городам России. После Нововоронежа фотовыставка отправится в Волгодонск — город-спутник Ростовской АЭС. В завершение российского «вояжа» презентация экспозиции состоится в Париже.
Справка. Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным — прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введён в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
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