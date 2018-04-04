Звягина вручила удостоверения юным подмосковным корреспондентам

Церемония состоялась в рамках первого обучающего семинара, организованного Главным управлением по информационной политике региона совместно с администрацией губернатора Московской области . На мероприятии собралось около 70 ребят из подмосковных школ юных журналистов.

«Мы организовали такие школы при каждом муниципальном информационном агентстве и постарались, чтобы они стали местом, куда молодые талантливые ребята смогут прийти и попробовать свои силы. Наши опытные журналисты должны стать для них наставниками, наши медиа всегда открыты для публикации лучших работ. Сегодня для нас социальные сети — самый оперативный и востребованный канал связи с жителями области. Мы хотим, чтобы вы стали нашими партнерам по работе в соцмедиа», — сказала Звягина.

Министр добавила, что для юных журналистов в муниципальных изданиях введены специальные рубрики, где они могут размещать свои статьи.

«Нам бы хотелось видеть как можно больше ваших публикаций, и чтобы после вузов вы возвращались и работали в родном городе», — подчеркнула Звягина.