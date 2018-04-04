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Звягина вручила удостоверения юным подмосковным корреспондентам
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Звягина вручила удостоверения юным подмосковным корреспондентам 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина вручила удостоверения юных корреспондентов ребятам из подмосковных молодежных редакций.
Церемония состоялась в рамках первого обучающего семинара, организованного Главным управлением по информационной политике региона совместно с администрацией губернатора Московской области. На мероприятии собралось около 70 ребят из подмосковных школ юных журналистов.
«Мы организовали такие школы при каждом муниципальном информационном агентстве и постарались, чтобы они стали местом, куда молодые талантливые ребята смогут прийти и попробовать свои силы. Наши опытные журналисты должны стать для них наставниками, наши медиа всегда открыты для публикации лучших работ. Сегодня для нас социальные сети — самый оперативный и востребованный канал связи с жителями области. Мы хотим, чтобы вы стали нашими партнерам по работе в соцмедиа», — сказала Звягина.
Министр добавила, что для юных журналистов в муниципальных изданиях введены специальные рубрики, где они могут размещать свои статьи.
«Нам бы хотелось видеть как можно больше ваших публикаций, и чтобы после вузов вы возвращались и работали в родном городе», — подчеркнула Звягина.
В рамках семинара с лекцией выступил профессор МГИМО, глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества Андраник Мигранян. В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития соцсетей, привлечения аудитории, создания контента. Также для юных корреспондентов была проведена экскурсия на студии телеканала «360° Подмосковье» и «Радио 1».
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