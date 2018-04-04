Музей‑заповедник Чехова «Мелихово» вошел в число победителей фестиваля «Диво России»

Подмосковный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» занял второе место в ЦФО на всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Историко-археологические и религиозные объекты России , музеи», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

Фестиваль проходил 3-4 апреля 2018 года во Владимире Гороховце при поддержке комитета по туризму администрации Владимирской области . Экспертами жюри фестиваля-конкурса видеопрезентаций удивительных мест России стали известные российские и иностранные специалисты в сфере туризма и маркетинговых коммуникаций, представители ведущих туристских СМИ России.

«Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» занял второе место на V всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России — 2018» по Центральному федеральному округу. Девиз фестиваля: «Попробуй удиви!» — отмечается в сообщении.

На конкурс «Диво России — 2018» от регионов Центрального федерального округа было подано 192 заявки. Музей «Мелихово» подал заявку в номинации «Историко-археологические и религиозные объекты России, музеи».