Ещё
Музей‑заповедник Чехова «Мелихово» вошел в число победителей фестиваля «Диво России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музей‑заповедник Чехова «Мелихово» вошел в число победителей фестиваля «Диво России» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Подмосковный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» занял второе место в ЦФО на всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Историко-археологические и религиозные объекты России, музеи», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Фестиваль проходил 3-4 апреля 2018 года во Владимире и Гороховце при поддержке комитета по туризму администрации Владимирской области. Экспертами жюри фестиваля-конкурса видеопрезентаций удивительных мест России стали известные российские и иностранные специалисты в сфере туризма и маркетинговых коммуникаций, представители ведущих туристских СМИ России.
«Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» занял второе место на V всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России — 2018» по Центральному федеральному округу. Девиз фестиваля: «Попробуй удиви!» — отмечается в сообщении.
На конкурс «Диво России — 2018» от регионов Центрального федерального округа было подано 192 заявки. Музей «Мелихово» подал заявку в номинации «Историко-археологические и религиозные объекты России, музеи».
РИАМО: последние новости
Новая сыроварня в городском округе Шаховская откроется 4 апреля В России запретили рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ В Подмосковье ветеринары‑предприниматели могут пройти обязательную регистрацию онлайн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня11
У России нашелся неожиданный защитник41
Россия созвала Совбез ООН431
Трамп потребовал платы за Сирию121
В США нашли способ уничтожить супероружие России159
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение