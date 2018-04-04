В Калининграде начался месячник благоустройства

Калининграде начался месячник благоустройства — за три недели жители города очистят места общего пользования от мусора и покрасят заборы, сообщает Радио « Комсомольская правда ».

До 21 апреля горожане уберут мусор из водоёмов, скверов и парков, кроме того, планируется, что местные жители покрасят заборы и подрежут верхушки кустарников.

По официальной статистике, за время субботников городские власти вывозят более двух с половиной тысяч кубометров отходов.

Также жители Калининграда убирают стихийные свалки, которые за время зимы нередко образуются вокруг жилых домов.