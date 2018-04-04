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Уголовное дело в отношении родителей, устроивших порно при ребёнке, передают в суд
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Уголовное дело в отношении родителей, устроивших порно при ребёнке, передают в суд 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Матери, устроившей порно в прямом эфире «ВКонтакте» на глазах у маленькой дочки, придётся ответить в суде за поведение себя и своего мужчины. Ярославские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней матери. Отец под уголовную статью не попал, так как заявил, что является инвалидом по зрению и не видел съёмки.
— Реализуя преступный умысел, направленный на публичную демонстрацию порнографических материалов, обвиняемая, находясь на кухне квартиры, понимая, что посредством подключения к сети Интернет за ней наблюдает неограниченный круг пользователей социальной сети, вступила в половую связь со своим сожителем в присутствии их трехлетней дочери, — считают в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Следователи провели искусствоведческую экспертизу, чтобы подтвердить, что эта съёмка действительно является порнографией. Женщина свою вину признала и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит колония на срок до шести лет либо штраф.
Секс-скандал получил большую огласку в интернете, у родителей забрали девочку, с которой некоторое время работали психологи. Сейчас ребёнка вернули обратно в семью.
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