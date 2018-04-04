В Воронежской области сельчане оказались отрезаны от мира из-за затопленного моста 

Школьников оставят на каникулах, пока не сойдёт вода. Из-за половодья в Таловском районе оказался затоплен мост, связывающий село с другими населёнными пунктами. Оторванными от мира остались сёла Хлебороб и Знаменка, в которых живут 108 человек. Из них 18 детей. Школьникам двух сёл продлили каникулы. Обычно их возят на учёбу через мост в соседнее село Абрамовка. Продукты будут доставлять людям по грунтовой дороге из Новохопёрского района. В сёлах на время затопления моста будет дежурить пожарная машина.
Из-за резкого потепления и дождей на юге области началось полноценное половодье. Поэтому сёла области переходят на автономный режим. В зоне риска оказались Богучар, Павловск, Воробьевка и Петропавловка. Реки Криуша, Подгорная и Толучеевка уже вышли из берегов. Самая сложная ситуация в Калаче — там объявлен режим ЧС. В калачеевском селе Старая Криуша под воду ушли сотни домов. Большинство — уже без хозяев. Залиты дворы и огороды, в воде весь центр села — местный парк, аптека и улицы. Жители села перебираются к родственникам или строят баррикады у дворов. Пока по улицам можно передвигаться в болотных сапогах, но вода постоянно прибывает. В Калаче под угрозой затопления сейчас больше тысячи домов. Уровень воды в реке Подгорной превысил критическую отметку — 566 мм. Больше четырех десятков улиц начали тонуть. Последний раз большая вода прибывала в город восемь лет назад. Тогда уровень поднялся выше шести метров. По словам метеорологов, в этом году рекорд может быть побит. С осени в почве накопился избыточный запас влаги, и в марте выпало осадков в два с половиной раза больше нормы. Пик паводка в Калаче ждут через несколько дней. Добавить проблем могут и соседи — традиционно вода прибывает из Волгоградской области. Но и без неё ситуация близка к критической — в городе уже объявлен режим чрезвычайной ситуации.