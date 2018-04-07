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В Псковской области планируют построить завод СПГ
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В Псковской области планируют построить завод СПГ 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Завод по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с объемом инвестиций 35 млрд рублей планируют построить на базе Псковской ГРЭС, которая является убыточной. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам рабочего совещания по вопросам развития Псковской области, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак с участием врио губернатора региона Михаила Ведерникова.
"Михаил Ведерников также проинформировал Дмитрия Козака о ситуации с Псковской ГРЭС. Он рассказал, что областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе масштабный проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 млрд рублей", — говорится в сообщении.
По данным региональных властей, на ГРЭС работают около 300 человек, объект обеспечивает теплом почти 3 тыс. жителей, школу, два детских сада и дом культуры в Дедовичском районе. В марте 2018 года пресс-служба регионального правительства сообщала, что убыточная электростанция продолжит работу до 2021 года включительно. Как отмечают в пресс-службе, новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придать импульс развитию территории и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Название компании-инвестора не уточняют.
По данным пресс-службы, врио губернатора также рассказал, что регион с начала 2018 года сократил объем коммерческих кредитов на 2 млрд рублей в рамках программы реструктуризации бюджетных кредитов. В то же время вопрос госдолга сохраняет свою актуальность для области. В связи с этим Ведерников попросил Козака пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации.
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