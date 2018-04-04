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Несколько торговых центров закрыли в России после прокурорских проверок
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Несколько торговых центров закрыли в России после прокурорских проверок 

Авторадио 2 часа назад
Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной:
«Среди наиболее типичных нарушений следующие: это захламленность эвакуационных путей, закрытые эвакуационные пути просто на ключ, иногда на замки. Это отсутствие нормально функционирующей системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Это недостаточно четкие указатели для граждан, как поступать в критической ситуации, куда направляться. В ходе таких проверок были проведены тестовые запуски системы оповещения, и очень часто бывает, что граждане начинают совершать совершенно неправильные действия просто потому, что они не предупреждены и у них нет перед глазами никаких наглядных знаков, понятных интуитивно, куда идти. Люди, вместо того, чтобы идти к эвакуационным ходам, они устремляются к эскалаторам, к лифтам, чего делать, разумеется, ни в коем случае нельзя».
Массовые проверки безопасности торговых центров начались по всей стране после 25 марта. Тогда в Кемерове сгорел комплекс «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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