Несколько торговых центров закрыли в России после прокурорских проверок

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной:

«Среди наиболее типичных нарушений следующие: это захламленность эвакуационных путей, закрытые эвакуационные пути просто на ключ, иногда на замки. Это отсутствие нормально функционирующей системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Это недостаточно четкие указатели для граждан, как поступать в критической ситуации, куда направляться. В ходе таких проверок были проведены тестовые запуски системы оповещения, и очень часто бывает, что граждане начинают совершать совершенно неправильные действия просто потому, что они не предупреждены и у них нет перед глазами никаких наглядных знаков, понятных интуитивно, куда идти. Люди, вместо того, чтобы идти к эвакуационным ходам, они устремляются к эскалаторам, к лифтам, чего делать, разумеется, ни в коем случае нельзя».