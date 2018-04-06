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В Минпотребрынка Подмосковья узнали среднюю стоимость кулича
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В Минпотребрынка Подмосковья узнали среднюю стоимость кулича 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья провело анализ средней стоимости кулича в Московской области. Также была подсчитана стоимость его приготовления в домашних условиях. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В среднем кулич весом 400-500 граммов будет стоить 100-250 рублей. На пасхальных ярмарках цена такого кулича — от 120 рублей. Кулич весом 50 граммов обойдется в 20-30 рублей. 80 рублей за 100 граммов будет стоить кулич на заказ с индивидуальным оформлением. Импортные куличи стоят от тысячи рублей и более.
Стоимость ингредиентов для приготовления классического кулича (молоко — 500 мл, мука — 1 кг, дрожжи — 50 г, яйца — 6 штук, сливочное масло — 200 г, сахар — 300 г, изюм — 300 г) в домашних условиях — 453,5 рублей. Но набор необходимых для приготовления кулича продуктов обойдется в среднем в 700 рублей.
Куличи по старинным рецептам готовят в монастырских лавках при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре (Сергиев Посад), Николо-Угрешском монастыре (Люберцы), при Георгиевском храме в Химках.
Большой выбор товаров для праздника представлен в сетевых магазинах Подмосковья на специальных стеллажах. Там представлены красители для яиц, наборы различных наклеек и украшений, декоративные пасхальные шкатулки и корзинки, а также формы для выпечки куличей и для творожной пасхи.
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