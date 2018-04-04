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Около 30 пасхальных ярмарок пройдут в Подмосковье
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Около 30 пасхальных ярмарок пройдут в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Московской области со 2 апреля стартовали праздничные ярмарки, посвященные Пасхе, которая в этом году отмечается 8 апреля, всего в 36 муниципалитетах продет 29 ярмарок, на которых можно будет приобрести куличи и другую пасхальную продукцию, а также фермерские продукты, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«На территории Московской области в 23 городских округах и 13 муниципальных районах запланировано проведение 29 пасхальных ярмарок, а это 1547 торговых мест. В ярмарках примут участие множество уникальных предпринимателей, производители товаров народного потребления, фермеры, монастырские хозяйства. Основной акцент сделан на традиционные пасхальные товары и продукты», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, на ярмарках будет представлен широкий ассортимент куличей — фермерские, импортные, монастырские, ручной работы, обычные, с кардамоном и другие. Также посетители смогут купить сувенирную продукцию, посвященную предстоящему празднику, красители для яиц, наборы различных наклеек и украшений, декоративные пасхальные шкатулки и корзинки, формы для выпечки куличей, наборы для их декорирования, а также специальные формы для творожной пасхи.
Кроме того, посетителей ярмарок ждут качественные товары по доступным ценам, фермерская продукция, домашний текстиль, кухонный инвентарь, павловопасадские платки, глиняные изделия, изделия из шерсти и многое другое.
Запланированы различные развлекательные программы — выступления народных, традиционных музыкальных коллективов, дегустации куличей, мастер-классы, конкурсы с призами, пасхальные гуляния, бои на яйцах, театральные представления, русские народные забавы, песни, состязания, детские анимационные программы и много сюрпризов от организаторов.
Одна из самых крупных пасхальных ярмарок пройдет в Одинцовском районе на привокзальной площади: там можно будет приобрести «пасхальные дары», на мастер-классах сделать фигурки из соленого теста, тряпичных ангелов, под руководством кузнеца выковать сувениры из металла и поучаствовать в конкурсе на лучшую роспись яиц. Также на ярмарке состоится «Пасхальный перезвон» — для этого заготовлена уникальная передвижная колокольня с колоколами авторского литья.
Впервые в Подмосковье пройдет благотворительный книжный базар: любой может принести свои книги и обменять их на понравившиеся, подарить или даже продать за символическую плату.
Пасхальная ярмарка в Сергиевом Посаде пройдет по адресу: проспект Красной Армии в районе дома 169. Помимо привычной продукции и товаров к праздничному столу на ярмарке будет представлен широкий ассортимент церковной продукции, продуктов от монастырских хозяйств — мед, молочная продукция, яйца, куличи, творожная пасха. Вся пасхальная продукция освящена. На ярмарке также заготовлена культурная программа, лотереи, организована фотозона, розыгрыши призов и многое другое.
Все желающие поучаствовать в мастер-классе по росписи и окрашиванию яиц и послушать выступления баянистов смогут это сделать в городском округе Власиха. Виртуозная игра на балалайке народного ансамбля, шоу мыльных пузырей и русские народные песни подготовлены для гостей на ярмарке в Павловском Посаде, заключил Посаженников.
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