Хлебопекарные предприятия Подмосковья начали печь пасхальные куличи

Около 100 предприятий хлебопекарной отрасли Подмосковья приступили к выпуску праздничной сдобы к предстоящей Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Более 40 крупных заводов хлебобулочной и кондитерской продукции, а всего около 100 предприятий хлебопекарной отрасли Подмосковья приступили к выпуску праздничной сдобы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

По словам министра, подмосковные пекари на вкус и потребительский спрос предлагают куличи и другую сдобу по разнообразным рецептам, весу и форме.

«Хочу отметить, что при производстве изделий хлебопекарные предприятия региона используют только натуральное сырье и в основном наших подмосковных сельхозпроизводителей», — подчеркнул Разин.

Министр добавил, что пасхальные куличи от подмосковных производителей жители региона и столицы могут уже сегодня приобрести в торговых сетях и в фирменных торговых точках хлебопекарных предприятий. Также широкий выбор продукции представлен на ярмарках во всех подмосковных городах.

Праздник Пасхи каждый год отмечается в разные числа месяца, и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.