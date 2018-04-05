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Хлебопекарные предприятия Подмосковья начали печь пасхальные куличи
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Хлебопекарные предприятия Подмосковья начали печь пасхальные куличи 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Около 100 предприятий хлебопекарной отрасли Подмосковья приступили к выпуску праздничной сдобы к предстоящей Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Более 40 крупных заводов хлебобулочной и кондитерской продукции, а всего около 100 предприятий хлебопекарной отрасли Подмосковья приступили к выпуску праздничной сдобы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
По словам министра, подмосковные пекари на вкус и потребительский спрос предлагают куличи и другую сдобу по разнообразным рецептам, весу и форме.
«Хочу отметить, что при производстве изделий хлебопекарные предприятия региона используют только натуральное сырье и в основном наших подмосковных сельхозпроизводителей», — подчеркнул Разин.
Министр добавил, что пасхальные куличи от подмосковных производителей жители региона и столицы могут уже сегодня приобрести в торговых сетях и в фирменных торговых точках хлебопекарных предприятий. Также широкий выбор продукции представлен на ярмарках во всех подмосковных городах.
Праздник Пасхи каждый год отмечается в разные числа месяца, и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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 Ещё 9 источников 
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