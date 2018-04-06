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Десятки пасхальных ярмарок открылись в Подмосковье
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Десятки пасхальных ярмарок открылись в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Праздничные мероприятия, посвященные предстоящей Пасхе, стартовали в 36 муниципальных образованиях Подмосковья, сообщает телеканал «360».
Сообщается, что на всех ярмарках представлен широкий ассортимент праздничных куличей. Посетители смогу попробовать и приобрести фермерские, монастырские куличи, а также куличи изготовленные по индивидуальным и уникальным рецептам.
"На территории Московской области в 23 городских округах и 13 муниципальных районах запланировано проведение 29 пасхальных ярмарок, а это 1547 торговых мест", — сказал руководитель Минпотребрынка Московской области Владимир Посаженников.
По словам Владимира Посаженникова, также запланированы и различные развлекательные мероприятия. Согласно заявленной программе, жители Подмосковья смогут насладиться выступлениями различных музыкальных и театральных коллективов. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в «боях на яйцах» и в других уникальных состязаниях.
Сообщается, что одна из самых крупных пасхальных ярмарок организована в Одинцовском районе. На территории привокзальной площади впервые пройдет благотворительный книжный базар. Любой желающий сможет принести свои книги и обменять их на понравившиеся, подарить или даже продать за символическую плату.
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