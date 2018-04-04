В Братиславе почтили память советских воинов-освободителей

БРАТИСЛАВА , 4 апреля. / ТАСС /. Торжественные мероприятия по случаю 73-й годовщины освобождения Красной армией от фашизма словацкой столицы прошли в среду в Братиславе. В них приняли участие высшие руководители Словакии , лидеры политических партий республики, ветераны, представители общественности, соотечественники и российские дипломаты. Крупнейшее из них состоялось на холме Славин, где располагается памятник и мемориальное кладбище советских воинов-освободителей.

"Трепетное отношение Словакии и ее граждан к сохранению памяти о советских солдатах-освободителях и образцовое содержание на территории республики мест захоронений павших красноармейцев может быть примером для других государств, — заявил ТАСС Вячеслав Тимченко. — Проходящие торжества по случаю 73-ей годовщины освобождения Братиславы стали очередным подтверждением того, что словаки не забывают об ужасах войны".

Выступившие на торжественной церемонии словацкие политики и общественные деятели говорили о необходимости сохранения дружеских отношений с Россией. Они выступили против активизировавшихся в последние годы попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.

Во время освобождения Словакии от фашизма, согласно разным источникам, погибли от 63 тыс. до 71 тысячи советских воинов. Их останки до сих пор находят в республике на полях сражений. Прах героев с воинскими почестями хоронят на Славине. Сейчас там находятся могилы 6845 красноармейцев.

Монумент Славин расположен на входящем в горную цепь Малых Карпат одноименном холме высотой 252 метра. Он объявлен национальным памятником культуры. Ансамбль занимает площадь в 10 тыс. квадратных метров. Центром ансамбля является пилон высотой 42 метра с бронзовой фигурой советского воина-победителя с поднятым знаменем.