Глушаков: «Спартак» сильнее «Локомотива», о чем тут говорить 

Полузащитник «Спартака» и сборной России заявил, что без проблем поздравит игроков «Локомотива», если они выиграют чемпионат России.
«Безусловно поздравлю ребят. Друзей сейчас там не осталось, но есть приятели. Например, с Владом Игнатьевым хорошие отношения.
Мы живем на одной лестничной площадке. Когда вот недавно сыграли 0:0, посидели, общались. Конечно, поздравлю!
Меня поздравили в прошлом году, когда мы приехали на Кубок Конфедерации. Ребята из «Локомотива» поздравили, руку пожали. Молодцы, мол, с чемпионством! Это нормально. Так должно быть.
Конечно, «Спартак» сильнее «Локомотива». О чем тут говорить! Я за свою команду буду горой стоять и говорить, что «Спартак» — самый лучший клуб, самая лучшая команда, самые лучшие игроки!
Достойно выступили в Лиге чемпионов. Понятно, хотели большего. Но результат матча в Ливерпуле нас на место поставил.
Хотя были хорошие матчи. С «Севильей» в гостях нормально играли, могли и вничью сыграть. Обидные голы пропустили в матчах с «Марибором». Ну и с Бильбао, конечно.
Думаю, мы после сборов не вкатились в игровой тонус. Этот год нас научил, как надо играть с европейцами играть. Надеюсь, «Спартак» и на следующий год будет играть в Лиге чемпионов.
Исправим ошибки, Сыграем умнее, более организованно с шашками наголо, как с «Ливерпулем», в атак уже не побежим. Мы хотим выиграть, хотим большего результата», — сказал игрок в интервью олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину на портале Sportbox.