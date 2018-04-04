Глушаков: «Спартак» сильнее «Локомотива», о чем тут говорить

Полузащитник «Спартака» и сборной России заявил, что без проблем поздравит игроков «Локомотива», если они выиграют чемпионат России

«Безусловно поздравлю ребят. Друзей сейчас там не осталось, но есть приятели. Например, с Владом Игнатьевым хорошие отношения.

Мы живем на одной лестничной площадке. Когда вот недавно сыграли 0:0, посидели, общались. Конечно, поздравлю!

Меня поздравили в прошлом году, когда мы приехали на Кубок Конфедерации. Ребята из «Локомотива» поздравили, руку пожали. Молодцы, мол, с чемпионством! Это нормально. Так должно быть.

Конечно, «Спартак» сильнее «Локомотива». О чем тут говорить! Я за свою команду буду горой стоять и говорить, что «Спартак» — самый лучший клуб, самая лучшая команда, самые лучшие игроки!

Достойно выступили в Лиге чемпионов. Понятно, хотели большего. Но результат матча в Ливерпуле нас на место поставил.

Хотя были хорошие матчи. С «Севильей» в гостях нормально играли, могли и вничью сыграть. Обидные голы пропустили в матчах с «Марибором». Ну и с Бильбао , конечно.

Думаю, мы после сборов не вкатились в игровой тонус. Этот год нас научил, как надо играть с европейцами играть. Надеюсь, «Спартак» и на следующий год будет играть в Лиге чемпионов.