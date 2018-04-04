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Первые подснежники и карликовые ирисы распустились на территории Тимирязевской академии
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Первые подснежники и карликовые ирисы распустились на территории Тимирязевской академии 

Агентство «Москва» 29 минут назад
На территории РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева распустились первоцветы, сообщает пресс-служба вуза.
«Первые подснежники, карликовые ирисы, эрантисы, крокусы и другие первоцветы распустились на территории Тимирязевской академии. Ландшафтная композиция, которую облюбовали для себя первоцветы, напоминает альпийский пейзаж. Вечнозеленые декоративные кустарники, растущие на небольших склонах, еще удерживают на своих ветках остатки снега. Но под лучами теплого солнца уже распускаются разноцветные пятна синих, желтых и розовых бутонов», — говорится в сообщении.
По словам главного агронома лаборатории вуза Вячеслава Маслова, одними из первых расцветают хионодоксы, цветки которых похожи на синие колокольчики и состоят из шести лепестков, собранных в кистевидное соцветие. «У нас в альпинарии цветет Хионодокса Форбса. Это один из видов изящного, низкорослого луковичного растения с прикорневыми листьями», — заключил А. Маслов.
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