Школьница из Сорочинска помогла найти пропавшего пенсионера

Сегодня, 4 апреля, ученице седьмого класса сорочинской школы №3 была вручена благодарность «за активное содействие в установлении местонахождения без вести пропавшего жителя города Сорочинск ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как отмечается в сообщении, пожилой мужчина пропал в январе этого года Тогда в полицию Сорочинска обратились его родственники. По их словам, пропавший сел в поезд в Оренбурге , чтобы доехать до Сорочинска, однако так и не доехал до места назначения. Родственники также рассказали, что мужчина страдает расстройствами памяти. В результате поисков стало известно, что пропавший вышел из поезда в селе Николаевка , после чего исчез.

Сам мужчина добрался до поселка Новый, где его и обнаружила школьница.

«Девочка заметила, что около их двора ходит пожилой мужчина и собирает траву, как оказалось, он собирался разжечь костер. Она пыталась поговорить с ним, но ничего вразумительного мужчина ей пояснить не смог, тогда девочка обратилась к маме с просьбой помочь дедушке», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина отвезла пропавшего в отдел полиции Сорочинского городского округа, откуда его забрали родственники.

По признанию самой школьницы, во время награждения благодарственным письмом, в будущем она мечтает поступить на службу в полицию.