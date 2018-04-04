Школьница из Сорочинска помогла найти пропавшего пенсионера 

Сегодня, 4 апреля, ученице седьмого класса сорочинской школы №3 была вручена благодарность «за активное содействие в установлении местонахождения без вести пропавшего жителя города Сорочинск». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Как отмечается в сообщении, пожилой мужчина пропал в январе этого года Тогда в полицию Сорочинска обратились его родственники. По их словам, пропавший сел в поезд в Оренбурге, чтобы доехать до Сорочинска, однако так и не доехал до места назначения. Родственники также рассказали, что мужчина страдает расстройствами памяти. В результате поисков стало известно, что пропавший вышел из поезда в селе Николаевка, после чего исчез.
Сам мужчина добрался до поселка Новый, где его и обнаружила школьница.
«Девочка заметила, что около их двора ходит пожилой мужчина и собирает траву, как оказалось, он собирался разжечь костер. Она пыталась поговорить с ним, но ничего вразумительного мужчина ей пояснить не смог, тогда девочка обратилась к маме с просьбой помочь дедушке», — говорится в сообщении ведомства.
Женщина отвезла пропавшего в отдел полиции Сорочинского городского округа, откуда его забрали родственники.
По признанию самой школьницы, во время награждения благодарственным письмом, в будущем она мечтает поступить на службу в полицию.