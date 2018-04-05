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Семиклассница из Сорочинска помогла полиции найти пропавшего пенсионера
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Семиклассница из Сорочинска помогла полиции найти пропавшего пенсионера 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Сорочинском городском округе юная семиклассница получила от УМВД по Оренбургской области награду за то, что помогла найти пропавшего пенсионера.
Об исчезновении пожилого мужчины в полицию сообщили родственники, пенсионер выехал на поезде из Оренбурга в Сорочинск и пропал. Как потом выяснилось, мужчина сошел с поезда в селе Николаевка, на тот момент о его местонахождении никто больше ничего не знал.
Школьница из поселка Новый увидела одинокого мужчину, который грелся у костра. Девочка попыталась с ним заговорить, и, не получив от него никаких вразумительных ответов, уговорила маму отвезти его в полицию.
Так, юная семиклассница не только помогла полиции, но и спасла пожилого человека, находившегося в заведомо опасной ситуации. Уже из полиции пенсионера забрали родственники, а юная семиклассница получила благодарственное письмо и подарки от полиции.
Кстати, девочка призналась, что мечтает стать сотрудником полиции.
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