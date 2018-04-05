Семиклассница из Сорочинска помогла полиции найти пропавшего пенсионера

Об исчезновении пожилого мужчины в полицию сообщили родственники, пенсионер выехал на поезде из Оренбурга в Сорочинск и пропал. Как потом выяснилось, мужчина сошел с поезда в селе Николаевка , на тот момент о его местонахождении никто больше ничего не знал.

Школьница из поселка Новый увидела одинокого мужчину, который грелся у костра. Девочка попыталась с ним заговорить, и, не получив от него никаких вразумительных ответов, уговорила маму отвезти его в полицию.

Так, юная семиклассница не только помогла полиции, но и спасла пожилого человека, находившегося в заведомо опасной ситуации. Уже из полиции пенсионера забрали родственники, а юная семиклассница получила благодарственное письмо и подарки от полиции.

Кстати, девочка призналась, что мечтает стать сотрудником полиции.