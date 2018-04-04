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Музей‐заповедник «Мелихово» вошел в тройку лучших на конкурсе «Диво России»
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Музей‐заповедник «Мелихово» вошел в тройку лучших на конкурсе «Диво России» 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Музей‐заповедник А. П. Чехова «Мелихово» занял второе место в номинации «Историко‐археологические и религиозные объекты России, музеи» в рамках V всероссийского фестиваля‐конкурса видеопрезентаций «Диво России‐2018» по ЦФО.
Всего от регионов Центрального федерального округа на фестиваль было подано 192 заявки. Членами жюри выступили известные российские и иностранные специалисты в сфере туризма и маркетинговых коммуникаций, а также представители ведущих туристских СМИ России.
Конкурс-фестиваль
состоялся
3—4 апреля
во Владимире и Гороховце при поддержке Комитета по туризму Администрации Владимирской области.
Ранее сообщалось, что в музее‐заповеднике «Мелихово» наблюдают и ведут учет всех прилетающих на территорию птиц.
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