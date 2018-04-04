Музей‐заповедник «Мелихово» вошел в тройку лучших на конкурсе «Диво России»

Музей‐заповедник А. П. Чехова «Мелихово» занял второе место в номинации «Историко‐археологические и религиозные объекты России , музеи» в рамках V всероссийского фестиваля‐конкурса видеопрезентаций «Диво России‐2018» по ЦФО.

Всего от регионов Центрального федерального округа на фестиваль было подано 192 заявки. Членами жюри выступили известные российские и иностранные специалисты в сфере туризма и маркетинговых коммуникаций, а также представители ведущих туристских СМИ России.

Конкурс-фестиваль

состоялся

3—4 апреля

Ранее сообщалось, что в музее‐заповеднике «Мелихово» наблюдают и ведут учет всех прилетающих на территорию птиц.