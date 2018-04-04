Ещё
Восемь ОПОП работают в Вешняках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь ОПОП работают в Вешняках 

Управа района Вешняки 31 минуту назад
Фото: Управа района Вешняки
На территории Вешняков расположены восемь общественных пунктов охраны порядка (ОПОП). Об этом жителям сообщил глава управы района Сергей Махов.
Он уточнил, что данные пункты работают в восьми различных помещениях, находящихся под оперативным управлением управы.
За 2017 год в ОПОП получили свыше 5 000 обращений от граждан. Наиболее актуальными темами обращений стали факты наркомании, токсикомании и употребления сильнодействующих веществ (175  обращений), информирование о фактах социального неблагополучия в семьях, в том числе касающихся несовершеннолетних (150 обращений), зафиксированные случаи распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах (147 обращений), данные о нарушениях миграционного законодательства (42 обращения).
По фактам данных обращений было возбуждено 140 дел об административном правонарушении, вынесено 6 административных предупреждений, двое человек было поставлено на профилактический учёт, а по двум случаям информация была отправлена в органы государственной власти.
Источник фото
Управа района Вешняки: последние новости
Нуждающимся жителям района оказывают социальную поддержку В подъезде дома на улице Молдагуловой был отремонтирован мусоропровод Вешняковцы теперь могут напрямую звонить в Единый диспетчерский Центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию93
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии169
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»318
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна89
В Финляндии мужчина родил ребенка63
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение