Восемь ОПОП работают в Вешняках

На территории Вешняков расположены восемь общественных пунктов охраны порядка (ОПОП). Об этом жителям сообщил глава управы района Сергей Махов

Он уточнил, что данные пункты работают в восьми различных помещениях, находящихся под оперативным управлением управы.

За 2017 год в ОПОП получили свыше 5 000 обращений от граждан. Наиболее актуальными темами обращений стали факты наркомании, токсикомании и употребления сильнодействующих веществ (175 обращений), информирование о фактах социального неблагополучия в семьях, в том числе касающихся несовершеннолетних (150 обращений), зафиксированные случаи распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах (147 обращений), данные о нарушениях миграционного законодательства (42 обращения).

По фактам данных обращений было возбуждено 140 дел об административном правонарушении, вынесено 6 административных предупреждений, двое человек было поставлено на профилактический учёт, а по двум случаям информация была отправлена в органы государственной власти.

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