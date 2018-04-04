Борис Грачевский грамотно экономит семейный бюджет

Режиссер «Ералаша» Борис Грачевский никогда не сидит на месте: его страница в соцсети пестрит рассказами о всевозможных поездках как по России , так и за рубеж. Грачевский бывал даже в Сирии , где выступал в русской воинской части, за что на днях получил награду. Впрочем, как удалось узнать WomanHit.ru, Борис, несмотря на кажущуюся возможность шиковать, все равно следит за семейным бюджетом. «Денег нет!» — шутит режиссер. А в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. В вопросе грамотного распределения финансов Борису Юрьевичу помогает его супруга Катя, которая, в отличие от многих жен известных людей, не бросает деньги на ветер, наоборот — старается найти недорогие туры. Ведь «горящие» — не значит плохие. В ближайшее время супруги планируют отправиться на отдых в Доминикану . Эту поездку на просторах Интернета нашла Екатерина Белоцерковская. При том что недавно она подарила мужу поездку в Париж.

«Мы там недавно были. Клево!» — признается режиссер.

Что касается Доминиканы, то выбор на эту страну пал еще и потому, что там восхитительная природа. «Красиво, сухо, прекрасное море. И, самое главное, нас там ждут. Наши, русские — кому я там нужен, кроме русских?» — шутит Грачевский.