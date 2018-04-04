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В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС начались контрольные занятия по общественно-государственной подготовке
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В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС начались контрольные занятия по общественно-государственной подготовке 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие должны продемонстрировать знания военной истории Отечества, методики и практики воспитания подчиненных, уверенно разбираться во внутренней и внешней политике государства.
Личный состав Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» принимают участие в контрольной проверке по общественно-государственной подготовке за зимний период обучения.
Проверка проходит в форме экзамена. Военнослужащие должны продемонстрировать знания военной истории Отечества, методики и практики воспитания подчиненных, уверенно разбираться во внутренней и внешней политике государства, основных направлениях развития Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе.
«Мы всегда уделяем общественно-государственной подготовке особое внимание, потому что обстановка в современном мире меняется очень быстро. Офицер Воздушно-космических сил России, а тем более преподаватель, который работает с курсантами, должен владеть актуальной информацией и уметь ей пользоваться», — отметил начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС полковник Игорь Шведов.
В ходе проверки свои знания продемонстрируют все военнослужащие филиала. Они разделены на 10 групп. Контрольные занятия проходят ежедневно в соответствии с утвержденным графиком. Уровень знаний офицеров проверяют заместители начальника филиала.
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