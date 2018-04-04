Ледовые будни: в Вологде устанавливают аншлаги и ведут ледорезные работы на реке

Подготовка к паводку идет в Вологде . Ледорезные работы провели сегодня сотрудники аварийно-спасательной службы в центральной части города и в районе Михальцевской плотины. Это будет способствовать более быстрому прохождению льда.

Ежегодно специалисты проводят целый комплекс мероприятий для подготовки к паводку. Сегодня сотрудники МЧС резали лед в районе пешеходного моста. Чтобы ускорить таяние льда и его прохождение, спасатели бензопилами прорезают лед по всей ширине русла. Таким образом, уменьшается риск образования затора.

«Мы пытаемся ослабить лед, снизить динамическую нагрузку при таянии. В местах пропилов лед разрушается, в первую очередь это снизит нагрузку на опоры моста и облегчит прохождение ледохода», — рассказал главный специалист Центра гражданской защиты населения Вологды Леонид Никитинский

Также специалисты установили аншлаги, предупреждающие об опасности и запрещающие выходить на лед. В Вологде на сегодняшний день толщина льда на реках составляет от 30 до 36 сантиметров. Из них всего 6 — кристаллический лед. Остальное — рыхлые слои, которые превратятся в снежную кашу в течение всего двух солнечных дней.

Гидротехнические работы проведены и на плотине-водозаборе в Михальцево, на месте и сотрудники «Вологдагорводоканала».

«Пропилы еще будут делать у самой плотины, также запланированы проливы горячей водой. И, думаю, что этого будет вполне достаточно, для того, чтобы ледоход прошел без препятствий», — прокомментировал инженер ГО ЧС ЖКХ Алексей Спиридонов

За ситуацией следит оперативная группа КЧС, в которую входят Центр гражданской защиты населения, сотрудники МЧС, специалисты ЖКХ и другие службы. В ближайшее время начнутся и рейды. В них задействуют сотрудников ГИМС, Технадзора, полиции и Росгвардии, а также представителей городских властей. Пройдут уроки безопасности и в школах города — детям напомнят, как вести себя рядом с водоемами, особенно в период весеннего половодья. Ледоход в Вологде прогнозируется после 10 апреля.