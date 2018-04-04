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Оператор «УВЗ-Логистик» переименован новым владельцем
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Оператор «УВЗ-Логистик» переименован новым владельцем 

Ведомости 40 минут назад
Новый владелец железнодорожного оператора «УВЗ-Логистик» 3 апреля переименовал компанию в «Модум-Транс», следует из материалов «СПАРК-Интерфакс».
АО «Уралвагонзавод» продало свою логистическую «дочку» в феврале. Новый собственник — АО «Инвест-Логистика» (Москва). По данным «СПАРКа», «Инвест-Логистика» принадлежит столичному ЗАО «СЕТ-Холдинг». Оно, в свою очередь, было учреждено ЗАО «Априори Инвест» и его единственным владельцем, президентом «СЕТ-Холдинга» Александром Самусевым. Самусев является генеральным директором «УВЗ-Логистик» и ООО «Управляющая компания „ПНК“ (УК „ПНК“, „Первая нерудная компания“) Артема Чайки. ПНК ранее контролировалась РЖД и является основным поставщиком щебня для монополии.
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