Калининградские полицейские задержали крупного сбытчика амфетамина

Как установили оперативники, 34-летний мужчина сам изготавливал наркотик из сырья, которое получал из-за границы.

Для того чтобы вывести торговца на чистую воду, полицейские провели оперативный эксперимент. Калининградец под наблюдением передал наркосбытчику рангом ниже больше 100 граммов синтетического наркотика. Сразу после сделки злоумышленника задержали бойцы спецназа «Гром».

— Был обнаружен и изъят тайник, в котором хранилось высоко концентрированное вещество, из которого изготавливался амфетамин с целью последующего сбыта. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия совместно с отделом противодействия контрабанде наркотиков областной таможни.