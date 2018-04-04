Масштабы «Ворот Арктики» впечатлили участников автомобильной экспедиции

Участники арктической автомобильной экспедиции «Притяжение Арктики» побывали на объектах «Газпромнефть-Ямала».

Путешественникам представилась уникальная возможность посетить «Ворота Арктики» — единственный в мире нефтеналивной терминал, расположенный в пресных водах за Полярным кругом, в районе Мыса Каменного. Любители приключений проехали на пяти внедорожниках через населенные пункты Яр-Сале, Новый Порт и Мыс Каменный, преодолели по льду Обскую губу и пересекли Тазовский полуостров. В этом году экспедиция получила название «Притяжение Арктики — Ямальское кольцо». Старт был дан в Москве . Нефтяники «Газпромнефть-Ямала» оказали путешественникам теплый приём.

«После длительного нахождения в пути наши гости смогли отдохнуть, согреться, пообедать. Кроме того, понимая повышенный интерес путешественников к уникальному объекту «Ворота Арктики», мы организовали экскурсию к нефтеналивному терминалу. Участники экспедиции были впечатлены масштабами сооружения, установленного в условиях Крайнего Севера», — сказал начальник приёмо-сдаточного пункта промысла по обслуживанию Новопортовского месторождения Дмитрий Соловьев

Национальный колорит, природные заповедные зоны притягивают на Ямал все больше туристов, — сообщает пресс-служба «Газпромнефть-Ямала». Каждый год экстремалы, оставляя позади тысячи километров, «открывают новые горизонты». В 2015 году экспедиция «Притяжение Арктики — Таймырское кольцо» смогла добраться на автомобилях до острова Диксон и далее вдоль побережья Таймыра до бухты Адмирала Макарова. В 2016 году автопутешественники пересекли пролив Малыгина и вышли на остров Белый.

«С поездки на Ямал в 2010 году по-настоящему началась наша северная эпопея. Так вот, Ямал изменился. За это время здесь построили железную дорогу, аэропорты, больницы. «Газпром нефть» в районе Мыса Каменного построила уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Изменились и северные города — Салехард Надым , Новый Уренгой. И, самое главное, есть люди, замечательные северные люди с огромной душой, с которыми всегда так приятно общаться и которые в любой момент готовы протянуть руку помощи!», — считает руководитель автомобильной экспедиции «Притяжение Арктики» Аркадий Колодкин

Проект «Притяжение Арктики» направлен на популяризацию географической науки, привлечение внимания к развитию приключенческого и спортивного туризма в российской Арктике, знакомство с бытом и культурой коренных малочисленных народов Севера, условиями освоения крупнейших нефтегазовых месторождений Ямала.