Танцевать надо от речки. Тюмень и Павлодар нашли главную выгоду от сотрудничества

Сегодня в Тюмени гостит делегация Павлодарской области республики Казахстан . Первые лица двух регионов обсудили варианты сотрудничества в экономике, промышленности и других сферах.

Как отметил Аким Павлодарской области Булат Бакауов, Тюменская область входит в число лидеров среди российских субъектов по инвестиционной привлекательности и развитию малого и среднего бизнеса.

«Нам очень интересно изучить созданные здесь условия для инвестиций. Не всегда нужны ресурсы, главное — подход, чтобы бизнес работал и развивался, — отметил аким. — Мы договорились сотрудничать во всех направлениях. А для экономии на поставках можем использовать реку Иртыш, поскольку водный транспорт — самый экономичный. У Павлодара удачное географическое расположение — регион граничит с тремя российскими субъектами и четырьмя казахстанскими областями. А до столицы Казахстана Астаны всего 400 километров. Это открывает возможности для развития логистики, в том числе с помощью речного и железнодорожного транспорта. Для этого у нас есть развитая инфраструктура».

Особое внимание аким обратил на статус региона как свободной экономической зоны.

Это дает Павлодару серьезные преференции, такие как освобождение от уплаты подоходного, имущественного, земельного налогов, низкие цены на энергоносители и так далее.

Особое внимание на сотрудничество в сфере логистики обратил и губернатор Тюменской области Владимир Якушев . «Это делает два региона интересными друг для друга, — подчеркнул он. — Использование водных путей существенно снижает транспортные издержки и себестоимость продукции. Отсюда нам надо плясать. И этот проект нам очень интересен. Это в том числе касается поставок материалов для наших месторождений. Мы четко видим перспективу в этом направлении и уже двигаемся по нему».

Он отметил, что логистика — одна из наиболее насущных проблем экономики и в России , и в Казахстане. «Как я иногда говорю, кое-что производить мы уже научились, теперь еще надо научиться все это быстро перемещать и продавать. Поэтому надо максимально использовать преимущество в виде водной транспортной артерии», — добавил Якушев.

Еще одна важная точка соприкосновения — агропромышленный комплекс. «Эта сфера активно развивается как у нас, так и на территории Казахстана, причем с применением новых технологий. Уже прозвучало предложение от коллег по поставкам томатов, огурцов, которых в Павлодарской области в избытке, а у нас, наоборот, наблюдается определенный дефицит», — напомнил Владимир Владимирович.

При этом, заметил Якушев, оба региона активно работают в сфере привлечения инвестиций. «И здесь нам важно не переманивать друг у друга инвесторов, а найти те ниши, где наши предприятия были бы полезны друг другу. Например, у коллег есть дешевая энергия, у нас есть индустриальные парки, где практически бесплатно предоставляется вся инфраструктура, — заметил губернатор. — Все это нужно обсуждать. Мы уже договорились, что к осени отработаем соглашения. Документ должен быть не декларативным, а максимально предметным и деловым, в нем уже должны быть конкретные предложения и цифры. Он должен стать для нас руководством к действию как минимум на ближайшие 2-3 года».