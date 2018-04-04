В России возможно отменят НДС на «гибриды» и электромобили

Руководство Российской Федерации работает над «дорожной картой» в сфере экологичного автотранспорта.

В частности трем министерствам было поручено проработать пути стимулирования россиян к покупке экологичных автомобилей, путем внедрения возможного нулевого налога на автомобили на электротяге и с гибридным силовым агрегатом.

минфин и минэкономразвития. Конкретно к проблеме популяризации в России «зеленых» автомобилей подключили минпромторг

Если указанные министерства сумеют выработать стратегию, то обсуждаемый вид автотранспорта подешевеет как минимум на 18% (ровно столько составляет НДС на автотранспорт в РФ).

Выработать решение комиссии поручено до ноября текущего года.

Инициатива безусловно актуальная. Ведь развитые страны Западного мира планируют в ближайшие пять лет вывести экологичный транспорт на уровень 15% от общего автопарка. Приятно, что российское руководство старается шагать в ногу со временем и своевременно решает задачи подобного толка.