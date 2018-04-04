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В России возможно отменят НДС на «гибриды» и электромобили
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В России возможно отменят НДС на «гибриды» и электромобили 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Руководство Российской Федерации работает над «дорожной картой» в сфере экологичного автотранспорта.
В частности трем министерствам было поручено проработать пути стимулирования россиян к покупке экологичных автомобилей, путем внедрения возможного нулевого налога на автомобили на электротяге и с гибридным силовым агрегатом.
Конкретно к проблеме популяризации в России «зеленых» автомобилей подключили минпромторг, минфин и минэкономразвития.
Если указанные министерства сумеют выработать стратегию, то обсуждаемый вид автотранспорта подешевеет как минимум на 18% (ровно столько составляет НДС на автотранспорт в РФ).
Выработать решение комиссии поручено до ноября текущего года.
Инициатива безусловно актуальная. Ведь развитые страны Западного мира планируют в ближайшие пять лет вывести экологичный транспорт на уровень 15% от общего автопарка. Приятно, что российское руководство старается шагать в ногу со временем и своевременно решает задачи подобного толка.
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