«Никого у нас тут не было»: под Михайловкой село осталось наедине с большой водой

В селе Сидоры Михайловского района наводнение началось 1 апреля. Вода пребывала до сегодняшнего дня. В среду уровень воды в селе упал на 10 сантиметров.

Сегодня жители села Сидоры находятся в приподнятом настроении. Впервые, начиная с воскресенья, вода начала отступать.

— У нас тут все было затоплено, — говорит местный житель Виктор Медведев . — Никого у нас тут не было, помощь никто не оказывал. Единственное — местные фермеры давали трактора, чтобы скотину вывести.

Тонет село Сидоры

— Нас эвакуировали, — добавляет жительница улицы Комсомольской. — Потому что вода поднялась сантиметров на 50. Утонули все пять комнат. Мебель начали поднимать, а что мы можем сделать, когда у мужа рука сломана, а я на инвалидности? Позвонили в сельсовет, нам прислали трактор. Некоторые вещи вынесли из дома и вывезли в школу. Сейчас мы еще в школе. Многие по родственникам переезжают.

Со вчерашнего дня, говорят жители села Сидоры, они живут без газа. Когда в дома пошла вода, то отключили и свет. Многие остались без отопления, потому в воде оказались электрические котлы.

— У тетки жены, они дальше живут, вообще весь дом затопило, — рассказывает житель села по имени Сергей. Вчера он отправил жену с детьми к родственникам, а сам остался сторожить хозяйство. — Мы только в прошлом году сделали ремонт в трех комнатах. Теперь, считай, все пропало. Придется делать заново, потому что полы затопило полностью. Линолеум придется снимать. Из хозяйства — потонули все 14 кур, половина утей пропало. Куда они делись, не знаю. Теплица поплыла вместе с рассадой.

До жителей села Сидоры уже дошли слухи о том, что в ближайшие дни паводок может усилиться. Пока, несмотря на то, что вода немного ушла, из школы домой возвращаться никто не спешит.