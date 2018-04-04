Власти Ростова предложили инвесторам из Южной Кореи совместно строить суда «река — море»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. / ТАСС /. Представители власти и бизнеса Ростовской области предложили инвесторам из Южной Кореи сотрудничество в области судостроения для обновления парка судов класса «река — море», работающих в Азово-Донском бассейне. Об этом сообщил гендиректор «Агентства инвестиционного развития» региона Игорь Бураков.

"У Южной Кореи сильны позиции в кораблестроении, а у Ростовской области есть желание и возможности часть новых судов произвести в регионе, в кооперации корейских партнеров с донскими заводами", — сказал Бураков на российско-южнокорейском бизнес-форуме в Ростове-на-Дону.

По его словам, объем строительства судов «река — море» взамен тех, что уже выработали свой ресурс, в обозримом будущем может составить до 300-400 единиц.

Как сообщил журналистам замминистра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев, власти региона готовы оказать содействие бизнесу для осуществления совместных проектов.

"Опыт Южной Кореи в области судостроения и [ее] компетенция достаточно высоки, это признается во всем мире. Мы с удовольствием будем… создавать условия для общения наших предпринимателей, перевозчиков, судовладельцев с корейской стороной по вопросам обновления и ремонта флота и строительства судов", — отметил Мамичев.