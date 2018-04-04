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Ограждение строительной площадки в Огородном проезде установили по просьбе жителя
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Ограждение строительной площадки в Огородном проезде установили по просьбе жителя 

Управа Бутырского района города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Строительную площадку по адресу Огородный проезд, д. 16, стр. 21 обнесли ограждением по просьбе местного жителя. Обращение было размещено на портале «Наш город». О выполненных работах отчитался начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов.
— На сегодняшний момент нарушение устранено. Ограждение в местах производства работ имеется и находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
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