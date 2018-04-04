Ограждение строительной площадки в Огородном проезде установили по просьбе жителя

Дмитрий Семенов. Строительную площадку по адресу Огородный проезд, д. 16, стр. 21 обнесли ограждением по просьбе местного жителя. Обращение было размещено на портале «Наш город». О выполненных работах отчитался начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы

— На сегодняшний момент нарушение устранено. Ограждение в местах производства работ имеется и находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)